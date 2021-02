200 Gefangene in Haiti nach Ausbruch auf Flucht

Port-au-Prince. Nach einem Gefängnisausbruch in Haiti, der 25 Todesopfer forderte, sind mehr als 200 Häftlinge weiterhin auf der Flucht. Sechs Gefangene sowie der Leiter der Haftanstalt kamen ums Leben, wie ein Regierungssprecher am vergangenen Freitag (Ortszeit) mitteilte. Zudem seien mehrere Zivilisten getötet worden. Insgesamt waren rund 400 Inhaftierte am Donnerstag aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Croix-des-Bouquets nahe der Hauptstadt Port-au-Prince ausgebrochen. Bis Freitag wurde etwa die Hälfte von ihnen wieder festgenommen. (AFP/jW)