USA: Coronahilfspaket nimmt erste Hürde

Washington. Das billionenschwere Coronahilfspaket von US-Präsident Joseph Biden hat die erste Hürde im Kongress genommen. Nach der Zustimmung des Repräsentantenhauses in der Nacht zum Sonnabend rief Biden den Senat auf, dem 1,9 Billionen US-Dollar teuren Konjunktur- und Hilfsprogramm nun ebenfalls rasch zuzustimmen »Wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte der US-Präsident. Unter anderem sind Hilfen in Höhe von 1.400 US-Dollar für Millionen Bürger vorgesehen. Die Republikaner lehnen das zweitgrößte Konjunkturpaket in der US-Geschichte als zu teuer und zu wenig zielgerichtet ab. (AFP/jW)