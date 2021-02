Barcelona: Festnahmen bei Protesten

Barcelona. In Katalonien halten die Proteste gegen die Inhaftierung des linken Rappers Pablo Hasél weiter an. Nach zwei ruhigen Nächten wurden bei Demonstrationen am Sonnabend nach Angaben der katalanischen Polizei 13 Menschen festgenommen. Nach einer Kundgebung, an der nach Medienschätzung circa 4.000 Menschen teilgenommen hatten, setzten mehrere Dutzend Demonstrierende auf der Flaniermeile Las Ramblas im Zentrum Barcelonas ein Polizeifahrzeug, Müllcontainer und auch den Eingangsbereich eines Hotels in Brand. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE verurteilte das Vorgehen. »Vandalismus und Gewalt« seien »inakzeptabel«, schrieb er auf Twitter. Seit der Verhaftung Haséls wegen »Beleidigung der Monarchie« und »Gewaltverherrlichung« am 16. Februar haben Tausende Menschen spanienweit für seine Freilassung und für künstlerische Freiheit demonstriert. (dpa/jW)