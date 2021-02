Dutzende Bootsflüchtlinge in Mittelmeer gerettet

Rom. Den dritten Tag in Folge hat das Hilfsschiff »Sea-Watch 3« Flüchtende im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. 73 Menschen, darunter 16 Frauen und Kinder, seien am Sonntag morgen an Bord genommen worden, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin per Twitter mit. Am Nachmittag seien weitere 97 Menschen auf das Schiff geholt worden. Zuvor hatten die Helfer bereits 147 Menschen aufgenommen. Damit befinden sich insgesamt 317 Geflüchtete an Bord des Schiffs. Allein in diesem Jahr sind auf dieser Fluchtroute nach UN-Angaben mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/jW)