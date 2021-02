Bonn. Die Deutsche Telekom hat erstmals mehr als 100 Milliarden Euro Jahresumsatz gemacht. Dieser stieg im Vorjahresvergleich um mehr als 25 Prozent auf 101 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Maßgeblich für das Plus sei die Übernahme des Konkurrenten Sprint in den USA gewesen. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US war im April 2020 mit Sprint fusioniert. (AFP/jW)