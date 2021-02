Potsdam. Die unerwartete Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Archibald Horlitz beim Fußballregionalligisten SV Babelsberg 03 schlägt weiter Wellen. Der Unternehmer, der den Verein seit 2013 geführt und finanziell stabilisiert hatte, wehrt sich medial gegen seine Ausbootung. Der Aufsichtsrat hinterlasse einen »kläglichen Eindruck« und habe ihm keine konkreten Gründe für die Entscheidung genannt, erklärte er am Dienstag gegenüber dem RBB. Das Gremium hatte über die Personalie am Montag abend in einer Pressemitteilung informiert und von »unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Führung und Ausrichtung des Vereins« und einem damit einhergehenden »Vertrauensverlust« gesprochen. Von nun an soll eine Doppelspitze aus Björn Laars und Katharina Dahme den Verein führen. Intern stand Horlitz schon länger wegen seines Führungsstils in der Kritik. Er habe eigensinnig und wenig transparent agiert, heißt es. Die Ultras stärkten der neuen Führung derweil den Rücken. In einer Erklärung bezeichnete die Gruppe »Filmstadtinferno« Horlitz’ Einlassungen am Dienstag als »substanzloses Genörgel« und schloss mit: »Danke, aber halt’s Maul!« (jW)