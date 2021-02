Armer Armin

Köln. Armin Laschet verbreitete noch am Dienstag Optimismus für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr, am Freitag ist eine Pressekonferenz mit dem NRW-Ministerpräsidenten und dem Chefplaner Michael Mronz angesetzt. Doch alle Bemühungen sind vermutlich vergebens. Der australische Bundesstaat Queensland steht mit seiner Hauptstadt Brisbane beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Gunst offenbar ganz weit oben. Wie der Branchendienst insidethegames.biz berichtet, will die IOC-Evaluierungskommission dem Exekutivkomitee Brisbane empfehlen. (sid/jW)