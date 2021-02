London. Die Coronakrise lässt die Erwerbslosigkeit in Großbritannien weiter steigen. Im vierten Quartal sei die offizielle Erwerbslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt ONS am Dienstag in London mit. Das ist der höchste Stand seit fast fünf Jahren. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte die Quote 1,3 Punkte niedriger gelegen. (dpa/jW)