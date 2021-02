USA: Offizielles Gedenken für Opfer der Pandemie

Washington. Die USA haben am Montag abend (Ortszeit) mit einer offiziellen Gedenkveranstaltung der Opfer der Coronapandemie gedacht. »Heute markieren wir einen wahrlich düsteren und herzzerreißenden Meilenstein«, sagte Präsident Joseph Biden in einer Ansprache. Die USA überschritten nach Daten der Johns-Hopkins-Universität die Schwelle von mehr als einer halben Million Coronatoten. »Das sind mehr Amerikaner, die in einem Jahr der Pandemie gestorben sind, als im Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg zusammengenommen«, sagte Biden. (dpa/jW)