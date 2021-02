Boeing-Maschinen bleiben am Boden

Washington. Der US-Flugzeughersteller Boeing hat erneut Probleme. Nach dem Brand eines Triebwerks einer Passagiermaschine vom Typ 777 der US-Gesellschaft United Airlines rief Boeing seine Kunden am Sonntag dazu auf, 128 Maschinen des Typs vorerst am Boden zu lassen. Die US-Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA ordnete Untersuchungen an. Wegen des Brands des Triebwerks einer Boeing 777 von United Airlines waren am Sonnabend Flugzeugteile in ein Wohngebiet nahe der US-Großstadt Denver gestürzt. Nach zwei Abstürzen, die Hunderten Menschen das Leben kosteten, galt fast zwei Jahre lang ein Flugverbot für die Maschinen vom Typ 737 MAX. (dpa/jW)