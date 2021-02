Pompejis Neuer

Der deutsch-italienische Archäologe Gabriel Zuchtriegel wird Direktor des Archäologieparks im süditalienischen Pompeji. »Ich habe mich für ihn entschieden, weil er in Paestum unglaubliche Arbeit geleistet hat, und ich bin sicher, dass er es großartig in Pompeji machen wird«, sagte Italiens Kulturminister, Dario Franceschini, am Sonnabend bei der Vorstellung im Kolosseum in Rom. Der 39jährige war bislang Direktor des archäologischen Nationalmuseums Paestum in Süditalien. An seiner zukünftigen Arbeitsstätte in Pompeji am Golf von Neapel sieht Zuchtriegel unter anderem den Denkmalschutz als wichtige Aufgabe. (dpa/jW)