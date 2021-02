Myanmar: Tausende bei erneuten Protesten

Rangun. Nach dem Tod von mindestens zwei Demonstranten bei Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar haben sich am Sonntag erneut Tausende zu Kundgebungen versammelt. In den beiden größten Städten des südostasiatischen Landes, Rangun und Mandalay, kam es wieder zu zahlreichen Aktionen, wie örtliche Medien und Aktivisten in digitalen Medien berichteten. Am Montag soll es weitere Demonstrationen für die Freilassung der gestürzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi geben. (dpa/jW)