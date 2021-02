Russland: Vogelgrippe auf Mensch übertragen

Moskau. In Russland ist nach Behördenangaben weltweit erstmals das Vogelgrippe-Virus H5N8 auf Menschen übertragen worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sei über diese »wichtige Entdeckung« bereits informiert worden, sagte die Leiterin der russischen Gesundheitsschutzbehörde, Anna Popowa, am Sonnabend. Wissenschaftler hätten das Virus bei sieben Menschen in einer Geflügelfabrik nachgewiesen, in der im Dezember bei Tieren die Vogelgrippe aufgetreten war. Die Arbeiter fühlten sich mittlerweile wieder »gut«, sagte Popowa im russischen Fernsehen. Die Erkrankung sei bei allen Infizierten ohne Komplikationen verlaufen. (AFP/jW)