Israel und Syrien tauschen Gefangene aus

Tel Aviv. In einem von Russland vermittelten Gefangenenaustausch haben Israel und Syrien zwei syrische Schäfer gegen eine Israelin ausgetauscht. Wie die israelische Armee am Donnerstag abend mitteilte, wurden die vor wenigen Wochen auf den israelisch besetzten Golanhöhen festgenommenen Schäfer am Grenzübergang Kuneitra dem Roten Kreuz übergeben. Syrien ließ im Gegenzug eine junge Israelin frei. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dankte seinem »Freund«, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, für die Vermittlung in dem Fall.(AFP/jW)