Zeig mir die Räuberpistole

imago images/IPON Die Polizei ist nicht dein Freund – maus erinnert sich

»Body Horrors«, »Mean Girls«, »Cool Moms«; »Piss Play«, »Lifehacks« »Cuffing Season«; »Creeps«, »Resting Bitch Face«, »Heart-Shaped Box«: Wenn man Deutsch verstehen will, ist es gut, Englisch zu können. Jedenfalls reicht das Deutsche nicht hin, um einen zeitgemäßen Roman zu schreiben, in dem selbst die olle Spritztour dem hippen »Roadtrip« weichen muss und eine junge Frau nicht etwa allein sein und Zeit für sich haben will, sondern »­Alone-Time« und »Me-Time« braucht.

Englisch ist so was wie die »Love Language« der 1991 in Kiel geborenen Hengameh Yagoobifarah. Nicht »random«, sondern gezielt »plottet« und »droppt« sie englische Vokabeln, weshalb man mehr als ein paar »Basics« braucht, um mitzukommen – man kennt es von ihrer Taz-Kolumne »Habibitus«.

Andererseits: Die junge, zunehmend englisch geprägte Wirklichkeit junger Leute lässt sich gegebenenfalls nur so widerspiegeln. Weil diese Lebenswelt außerdem vom Kampf um eine geschlechtergerechte Sprache bestimmt ist, bevölkern »Gewinner:innen«, »Berliner:innen« und »Nachbar:innen« Yagoobifarahs Romandebüt, in dem es auch ein »Asylbewerber:innenheim« gibt und sogar »Mitbewohner:innen«, selbst wenn die Mitbewohnerinnen Frauen sind.

Es freut in diesem genderisierten Milieu eine junge Frau auch, dass »mein Schwarm mir ihre ausgelatschten Turnschuhe« leiht – nicht etwa seine. Mit maskulinem Geschlecht kann es unmöglich »viben«, denn Nasrin, die Heldin der Geschichte, steht auf Frauen und arbeitet in einem queeren Nachtklub, einer »Lesbenbar sozusagen«.

Was allerdings fehlt, ist das von der Berliner Autorin sonst gern genommene »maus« statt »man«, das ihr über 380 Seiten zu vermeiden gelungen ist – schade, weil gerade »maus« schön lustig gewesen wäre. So lustig und schön wie ihr Vorschlag in der Taz-Glosse vom 15.6.2020, »all Cops« auf der Müllhalde zu deponieren – maus erinnert sich.

Keine gute Rolle spielt die deutsche Polizei auch in der Realität von Yaghoobifarahs »Ministerium der Träume«. Die sprachlichen Eigenheiten sind eben nicht der ganze »­Case« und der Roman mitnichten Käse, sorry: kein »Pillow-Talk«, nicht pillepalle. Die autobiographisch gefärbte Erzählung, die in Lübeck (statt Kiel) und Berlin spielt und unter Migranten, den Nachkommen der Flüchtlinge oder Auswanderer aus Iran, Russland, dem Balkan, der Türkei angesiedelt ist, gewährt tiefe und »Special Insights« in eine Welt, die den Eingeborenen in der Regel verwehrt sind.

Zum einen bringt das Buch das Leben dieser neuen Deutschen anschaulich vor Augen, ein anstrengendes und gefährdetes Leben: Die mit Rückblenden bis in die 80er Jahre arbeitende Erzählung schildert nicht nur den Alltag anhand der Familienhistorie der Ich-Erzählerin, die als kleines Mädchen mit ihrer Mutter und der noch jüngeren Schwester aus dem Iran geflohen ist und in der Romangegenwart zum Vormund ihrer Nichte wird; sondern vor diesem Hintergrund kommt die jüngere Vergangenheit zum Wort, in der tödliche Anschläge an Ausländern geschehen und der »NSU« seine Morde verübt.

Entsprechend geschickt verwebt Yaghoobifarah Personen- und allgemeine Geschichte, etwa wenn auf einer Kirmes Nasrin und ihre migrantischen »Freund:innen« mit knapper Not Nazischlägern entkommen. Nach und nach entknäult sich auch der rote Faden der Geschichte: Der tödliche Autounfall der Schwester Nushin war kein Unglück, wie die deutsche Polizei eilig versichert, sondern erweist sich als Attentat. Die Spur führt zu einem extrem rechten Journalisten, dem die Ich-Erzählerin einst als Zwölfjährige begegnet ist – in seinem Wohnwagen; ein in aufploppenden Alp- oder Wachträumen nachhallendes Geschehnis.

Dass die Romanhandlung sich an einem Kriminalfall entlanghangelt, »klappt so semi«, und das Finale missrät streckenweise zur Räuberpistole. Doch ungeachtet der wackeligen Konstruktion lohnt sich die Lektüre, und das, »whatever, ey«, sogar aus sprachlichen Gründen, weil die Autorin immer einmal einen schönen Satz hervorzaubert, zum Beispiel: »Mein Kopf ist ein Gully, und jeder Gedanke, der hineinkullert, verschwindet für immer.«

Kein »Fucking Joke«: Wer Hengameh Yaghoobifarahs Roman liest, muss sich durchaus nicht »gedumpt« und »pissed« fühlen. Sondern darf nach der Lektüre zufrieden seufzen: »Uff, was für ein Read.«