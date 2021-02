Maschinenbau mit Exporteinbußen

Frankfurt am Main. Die Maschinenbauer in Deutschland haben 2020 einen Einbruch bei den Exporten verzeichnet. Die Ausfuhren von Maschinen und Anlagen sanken auf einen Wert von 160 Milliarden Euro – ein Minus von zwölf Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Die Importe seien zudem um 13,4 Prozent auf 67 Milliarden Euro gefallen, erklärte der Verband unter Verweis auf Daten des Statistischen Bundesamts. (dpa/jW)