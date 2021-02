Millionen Kindern droht sexualisierte Gewalt

Berlin. Rund 72 Millionen Kinder in Konfliktgebieten sind einer Studie der Organisation »Save the Children« zufolge von sexualisierter Gewalt durch bewaffnete Gruppen bedroht. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht lebte somit etwa jedes sechste von insgesamt rund 426 Millionen Kindern, die im Jahr 2019 in Konfliktzonen aufwuchsen, in einem Gebiet, in dem bewaffnete Gruppen sexualisierte Gewalt an Kinder verübten. Besonders betroffen sind dem Bericht zufolge Kinder im Jemen, im Irak, in Somalia, in Kolumbien und in Syrien. Die Vereinten Nationen hatten vergangenes Jahr von über 15.000 gesicherten Fällen von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt in Konflikten in den vergangenen 15 Jahren berichtet – wiesen aber darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen weitaus höher sein könnten. (dpa/jW)