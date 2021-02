Tesla-Fabrikstart später als geplant

Grünheide. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hält eine Verzögerung des Starts der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin für denkbar. Als möglichen Grund nannte er in der RBB-Sendung »Brandenburg aktuell« am Dienstag abend das Verfahren um Einwände von Naturschützern und Anwohnern. »Das war in der Größenordnung von mindestens zwei Monaten, die es insgesamt gekostet hat«, sagte Steinbach.

»Ich kann an der Stelle nicht beurteilen, ob Tesla diese Zeit tatsächlich wieder einholen wird oder ob dies am Ende doch zu einer gewissen Verzögerung in der Produktionsaufnahme führen wird.« Der Elektroautohersteller will nach bisherigen Plänen im Juli in dem Werk in Brandenburg mit der Produktion von Elektroautos beginnen. (dpa/jW)