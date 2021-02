US-Regierung billigt Waffendeal mit Ägypten

Washington. Die US-Regierung hat ein Waffengeschäft mit Ägypten im Umfang von fast 200 Millionen US-Dollar (165 Millionen Euro) genehmigt. Das Außenministerium in Washington teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dem Verkauf von 168 Raketen zugestimmt zu haben, da Ägypten »weiterhin ein wichtiger strategischer Partner im Nahen Osten ist«. Aus dem Ressort wurde zugleich angekündigt, sich für Menschenrechte in Ägypten einzusetzen. »Wir werden unsere Werte in jede Beziehung einbringen, die wir weltweit haben«, sagte Ministeriumssprecher Edward Price. (AFP/jW)