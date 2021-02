Neue Regierung in Neukaledonien

Nouméa. Viereinhalb Monate nach einem Referendum über die Zukunft des französischen Überseegebiets Neukaledonien haben die Unabhängigkeitsbefürworter erstmals eine Mehrheit in der Regierung. Nach dem Aus des vorherigen Kabinetts vor zwei Wochen wurde auf dem Archipel im Südpazifik am Mittwoch ein neues gewählt. Sechs der elf Mitglieder gehören nun Parteien an, die für die Unabhängigkeit eintreten, berichtete der TV-Sender La Première Nouvelle Calédonie. (dpa/jW)