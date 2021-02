Biobranche mit Rekordumsatz in 2020

Nürnberg. Die Coronakrise hat dem Biomarkt in Deutschland einen deutlichen Schub gegeben. Der Umsatz mit Biolebensmitteln ist Analysen zufolge im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent auf knapp 15 Milliarden Euro gestiegen. Das sei ein Rekord, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch zur Eröffnung der weltgrößten Naturkostmesse »Biofach« in Nürnberg, die in diesem Jahr online ausgerichtet wird. Auch der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche nimmt nach Angaben von Klöckner stetig zu und liegt aktuell bei rund zehn Prozent. Das Ziel sei, diese Quote bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern. (dpa/jW)