Rigaer 94 in Berlin: Eigentümer erhöht Druck

Berlin. Nach Gerichtsentscheidungen zu dem besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain erhöht der Eigentümer weiter den Druck auf die Bewohner. Spätestens bis Mitte März sollen ein Brandschutzgutachter und ein Vertreter des Besitzers das linke Hausprojekt betreten und ausführlich untersuchen, kündigte der Anwalt des Eigentümers, Alexander von Aretin, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa an. Der Prüftermin müsse nun »zügig« zusammen mit Polizei und Bauaufsicht des Bezirks festgelegt und vorbereitet werden, sagte Aretin. Der Sachverständige müsse den gesamten Gebäudekomplex mit Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus auf mögliche Brandgefahr untersuchen. Das könne »aufwendiger werden und einige Zeit in Anspruch nehmen«. Bewohner des Hauses sowie Unterstützer sehen in der Aktion einen Vorwand für die Räumung des Gebäudes. (dpa/jW)