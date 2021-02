Wirecard: EY droht Schadenersatzklage

Frankfurt am Main. Dem Wirtschaftsprüfer Ernst & Young (EY) droht nach dem Wirecard-Skandal eine Schadenersatzklage der Commerzbank. Nach Informationen des Manager-Magazins (Mittwochausgabe) aus Unternehmenskreisen hat die Bank die Frankfurter Dependance der britisch-australischen Großkanzlei Ashurst damit beauftragt, eine Klage vorzubereiten. Die Commerzbank, die zu den Wirecard-Kreditgebern gehörte, musste in der Folge 187 Millionen Euro abschreiben. EY steht wegen seiner Rolle als langjähriger Abschlussprüfer der insolventen Wirecard AG in der Kritik. (dpa/jW)