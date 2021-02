Frontex-Chef verteidigt Behörde

Warschau. Der Frontex-Chef Fabrice Leggeri hat sich gegen die umfassende Kritik der vergangenen Monate verteidigt und sämtliche Anschuldigungen zurückgewiesen. »Trotz der Pandemie hat die Behörde sehr gute Arbeit geleistet und verdient dafür Anerkennung«, sagte der Franzose der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Mittwochausgabe). Die EU-Behörde mit Sitz in Warschau steht seit Monaten in der Kritik, weil griechische Grenzschützer Medienberichten zufolge mehrfach Boote mit Flüchtlingen illegal zurück in Richtung Türkei getrieben haben. Frontex-Beamte sollen dabei teils in der Nähe gewesen sein und dies nicht verhindert haben. (dpa/jW)