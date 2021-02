Keine Anklage gegen US-Polizisten nach Übergriff

Mike Desmond/WBFO/AP/dpa Dokumentierter Übergriff bleibt ohne Folgen: Zwei Polizisten attackieren einen älteren Demonstranten in Buffalo (5.6.2020)

Buffalo. Nach dem Übergriff auf einen 75jährigen Demonstranten, der im vergangenen Sommer international für Aufsehen sorgte, wird es keine Anklage gegen zwei Polizisten in der US-Stadt Buffalo geben. Das zuständige Gremium, die sogenannte Grand Jury, habe sich dagegen entschieden, sagte der Bezirksstaatsanwalt John Flynn am Donnerstag (Ortszeit). Eine Begründung wurde nicht mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich im Juni während der Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt. In einem Video von dem Vorfall ist zu sehen, wie der 75jährige Mann auf herannahende Polizisten zugeht, von ihnen absichtlich umgestoßen wird, auf den Rücken zu Boden fällt und liegenbleibt. Nach Angaben seiner Anwältin erlitt er dabei eine Schädelverletzung. (dpa/jW)