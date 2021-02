Ermittlungen gegen Polizei in Konstanz

Konstanz. Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben Ermittlungen wegen eines Einsatzes der Konstanzer Polizei am 6. Februar in Singen gegen einen elfjährigen Sinto-Jungen aufgenommen. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag online. Der Anwalt der Familie hatte unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung Anzeige erstattet. Damals wurde laut Mitteilung des Verbands Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg vom 10. Februar der Junge »nach einer anlasslosen Personenkontrolle« in Handschellen abgeführt. Beamte sollen das Kind mehrfach bedroht und die Kontaktaufnahme mit den Eltern aktiv unterbunden haben. (jW)