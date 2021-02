Widerstand gegen EU-Luftfahrtdeal

Frankfurt am Main. EU-Fluggesellschaften und Gewerkschaften wollen das von Brüssel verhandelte Luftverkehrsabkommen mit dem Emirat Katar wegen der Coronakrise stoppen. Die vorgesehene Ausweitung des Marktzugangs für staatlich subventionierte Airlines wäre in der schwersten Branchenkrise unverantwortlich und würde »unzählige Jobs« in der EU gefährden, kritisierte am Dienstag die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Auch die Lufthansa sprach sich für eine Neubewertung des noch nicht vom EU-Ministerrat verabschiedeten Abkommens aus, das Qatar Airways schrittweise freien Zugang zum EU-Luftraum gewähren würde. Im Gegenzug soll sich das Emirat zu fairem Wettbewerb und höheren Sozialstandards verpflichten. Die Gewerkschaft Verdi verlangt die Rückabwicklung des 2019 verhandelten Abkommens, mindestens aber ein Moratorium bis zum Ende der Coronakrise. (dpa/jW)