Taliban fordern Vertragstreue

Kabul. Die aufständischen Taliban haben die USA wenige Tage vor dem NATO-Ministertreffen zur Einhaltung des mit ihnen gemeinsam unterzeichneten Abkommens aufgefordert. Die Taliban seien sich der in dem Deal vereinbarten Pflichten bewusst, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten und von Taliban-Vizechef Mullah Abdul Ghani Baradar unterzeichneten Erklärung. Dem Schreiben zufolge geht es den Taliban um den geplanten Truppenabzug, den die USA bis Ende Februar in Aussicht gestellt hatten. (dpa/jW)