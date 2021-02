Kollegenschelte: Chef von KPMG muss gehen

London. Der Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in Großbritannien, Bill Michael, hat am Freitag seinen Rücktritt angekündigt, berichtete das Handelsblatt am Montag. Michael habe den Beschäftigten in einer Telefonkonferenz gesagt, sie sollten nicht über die Pandemie klagen und aufhören, wegen Furcht vor möglichen Kürzungen bei Pensionen, Gehältern und Boni »die Opferkarte zu spielen«. Michael habe auch berichtet, dass er sich während des Lockdowns mit Kunden auf einen Kaffee getroffen habe. (jW)