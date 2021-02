Industrieproduktion im Euro-Raum gesunken

Luxemburg. Die Industriefertigung in der Euro-Zone ist im Dezember gesunken. Im Vergleich zum November sei die Produktion um 1,6 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mit. Zuvor hatte die Industrie im gemeinsamen Währungsraum ihre Produktion sieben Monate in Folge steigern können, nachdem sie im März und April durch Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie drastisch eingebrochen war. Im Dezember wurde 0,8 Prozent weniger produziert als ein Jahr zuvor. (dpa/jW)