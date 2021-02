ETFs sammeln eine Billion Euro ein

Frankfurt am Main. Im Januar hat das Gesamtkapital der börsengehandelten Indexfonds (ETF) in Europa erstmals die Schwelle von einer Billion Euro erreicht. Dieses Rekordvolumen für den ETF-Markt habe der Finanzdatenanbieter Refinitiv für das Handelsblatt ermittelt, berichtete die Zeitung am Montag. Die ETF bilden komplette Aktienindizes ab, zum Beispiel den Dax. Blackrock-Chef Laurence Fink gilt als Erfinder der Produkte. (jW)