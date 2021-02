Neuer Ebolaausbruch in Guinea

Conakry. Die Behörden in Guinea haben am Sonntag einen neuen Ausbruch des Ebolavirus in dem westafrikanischen Land gemeldet. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Seit dem weltweit schlimmsten Ausbruch der Krankheit dort zwischen 2013 und 2016 seien erstmals drei Menschen an dem Virus gestorben, vier weitere im Südosten Guineas erkrankt. Die Patienten litten demnach an Durchfall, Erbrechen und Blutungen, nachdem sie an einer Beerdigung teilgenommen hatten. Diejenigen, die noch am Leben sind, wurden in Behandlungszentren isoliert, erklärte das Gesundheitsministerium. »Angesichts dieser Situation und in Übereinstimmung mit den internationalen Gesundheitsvorschriften erklärt die guineische Regierung eine Ebolaepidemie«, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Infolge des letzten Ausbruchs waren mindestens 11.300 Menschen gestorben, wobei die meisten Fälle in Guinea, Liberia und Sierra Leone auftraten. (Reuters/jW)