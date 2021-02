England: Johnson will letzten Shutdown

London. Der britische Premier Boris Johnson will beim Lockern des aktuell geltenden Coronashutdowns Kehrtwenden unbedingt vermeiden. Die Lockerungen sollten »vorsichtig, aber irreversibel« erfolgen, sagte er am Montag zu Journalisten in London. Nach etlichen Kehrtwenden und einem mehrfachen Hin und Her zwischen härteren und weicheren Maßnahmen ist die britische Regierung überzeugt, dass der aktuelle Shutdown der letzte sein soll. Der Premier und seine Minister setzen daher auf schrittweise Lockerungen in größeren Abständen. Johnson macht allerdings nur für England die Regeln – in Schottland, Wales und Nordirland sind die Regionalregierungen verantwortlich. (dpa/jW)