Simbabwe: Vakzinspende aus China

Harare. Der südafrikanische Staat Simbabwe hat am Montag 200.000 Dosen des chinesischen Sinopharm-Impfstoffs gegen das Coronavirus erhalten. Die Spende traf am Morgen in Gegenwart von Vizepräsident Constantino Chiwenga auf dem Flughafen der Hauptstadt Harare ein und soll vorrangig an das Personal des Gesundheitswesens gehen. Das Land will innerhalb eines Jahres rund zehn Millionen Einwohner impfen. Nach Angaben von Chinas Botschafter Guo Shaochun ist Simbabwe eins der ersten von 58 Ländern, die Impfstoffspenden aus China erhalten. Es wolle 1,8 Millionen Impfdosen in seinem Land kaufen – die ersten 600.000 werden im März erwartet. »Wir stehen in Gesprächen, um mehr Impfstoffe nach Simbabwe zu senden, und wir werden erschwingliche Preise sicherstellen«, betonte Guo. (dpa/jW)