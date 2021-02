Grüne: Kauf von Wohnungen erleichtern

Berlin. Die Grünen wollen nach den Worten von Parteichef Robert Habeck den Erwerb von Wohneigentum für Privatpersonen erleichtern. Sie sollten für kleines Eigentum weniger Grunderwerbssteuer zahlen müssen als Immobiliengesellschaften, sagte Habeck laut dpa am Montag in Berlin. Hohe Maklergebühren müssten gedeckelt werden, zudem solle der Auftraggeber des Maklers die Gebühren zahlen müssen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatte sich am Wochenende kritisch zum Bau von Einfamilienhäusern geäußert: »Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr«, hatte Hofreiter dem Spiegel gesagt. (dpa/jW)