Schwerin: Werften sind Thema im Landtag

Schwerin. Die Situation der angeschlagenen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern wird kurzfristig Thema im Landtag. Wie die Landtagsverwaltung am Montag in Schwerin mitteilte, soll Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag den Wirtschaftsausschuss in einer Sondersitzung über die Zukunft des Werftstandortes Stralsund informieren. Der Antrag dazu kam von der oppositionellen Fraktion von Die Linke, die in der Vorwoche mit ihrem Vorstoß gescheitert war, im Plenum über die Lage der Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund zu debattieren. Vorige Woche war die Belegschaft darüber informiert worden, dass mehr als ein Drittel der rund 3.000 Stellen gestrichen werden soll. (dpa/jW)