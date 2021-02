Macron beim Videogipfel der G-5-Sahelgruppe

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ab Montag nachmittag mit den Staatschefs von fünf Sahelstaaten über die Strategie im »Antiterrorkampf« beraten. An dem Videogipfel der sogenannten G-5-Sahelgruppe (Mauretanien, Burkina Faso, Mali, Tschad und Niger) soll an diesem Dienstag auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) teilnehmen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mitteilte. Auch eine Videobotschaft des neuen US- Außenministers Antony Blinken wurde erwartet. (AFP/jW)