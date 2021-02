Weltrekord mit Wind

Monaco. Beatrice Chepkoech hat für den ersten Freiluftweltrekord der Leichtathleten im Olympiajahr gesorgt. Die 29 Jahre alte Kenianerin gewann am Sonntag in Monaco den Straßenlauf über fünf Kilometer in 14:43 Minuten und unterbot die zwei Jahre alte Bestmarke der Niederländerin Sifan Hassan um eine Sekunde. »Ich bin überglücklich«, sagte die Weltmeisterin von 2019 über 3.000 Meter Hindernis nach ihrem Rekordlauf bei kühlem Wetter mit viel Wind. (dpa/jW)