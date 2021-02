Applaus aus der Dose

Melbourne. Weil sich Melbourne wegen eines Coronaausbruchs in einem Flughafenhotel aktuell in einem fünftägigen Lockdown befindet, finden die Spiele bei den Australian Open erst einmal bis mindestens einschließlich Mittwoch ohne Zuschauer statt. Auf Publikumslärm müssen die Tennisprofis in den großen Arenen aber dennoch nicht verzichten. Seit Sonntag spielen die Veranstalter Zuschauerapplaus vom Band über die Lautsprecher ein. Sowohl beim Betreten des Platzes als auch nach jedem Punkt gibt es Applaus für die Spielerinnen und Spieler. »Wir wollen den Profis, aber auch den Zuschauern vor den Fernsehern zumindest ein bisschen das Gefühl geben, wie es normalerweise wäre«, sagte Turnierboss Craig Tiley. (dpa/jW)