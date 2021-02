Silber zum dritten

Cortina d’Ampezzo. Andreas Sander hat als nächster deutscher Skirennfahrer eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo gewonnen. Der Sportler aus Ennepetal holte am Sonntag in der Abfahrt Silber und war dabei nur 0,01 Sekunden langsamer als ­Vincent Kriechmayr aus Österreich. Dritter wurde der Schweizer Beat Feuz. Vor Sander hatten schon Romed Baumann im Super-G und Kira Weidle in der Damenabfahrt die Silbermedaillen gewonnen. (dpa/jW)