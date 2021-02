»Gemeinsam gegen rechts«. Demonstration und Protestkundgebung gegen AFD-Propagandaveranstaltung. Heute, 17.45 Uhr, Inselhalle Lindau. Veranstalter: Gemeinsam gegen rechts

»Reihe Klassenanalyse – Klassenfrage«. Onlineveranstaltung mit Julia Killet. Themenschwerpunkte: Andre Gorz’ Abschied vom Proletariat (1980) und die Hausarbeitsdebatte des marxistischen Feminismus. Leitfragen: Sozialismus oder Barbarei? Wer kommt als revolutionäres Subjekt in Frage? Heute, 19.30 Uhr, Zugang: www.rosalux.de, Veranstalter: Rosa Luxemburg Stiftung

»Wie eine Seuche zur Verschwörung mutiert«. Onlinelesekreis mit U. Taraben zum Artikel »Pandemie X: Von der Pandemie zum Pandämonium des Bösen. Die Bürger und ihre ultimative Wahrheitsfrage – wer ist schuld an der ganzen Misere?!« aus Gegenstandpunkt 2/2020. Bitte den Artikel vorab lesen: https://de.gegenstandpunkt.com/artikel/wer-ist-schuld-an-corona. Dienstag, 16.2., 19.30 Uhr, Anmeldung per E-Mail erforderlich: info@kk-gruppe.net. Veranstalter: Kommunistische Kritik

»Marxismus am Montag: Imperialismus«. Vortrag mit Chat. Was versteckt sich hinter dem häufig gebrauchten Begriff? Wie hilft er uns, die weltweiten politischen und ökonomischen Zusammenhänge zu verstehen? Was bedeutet das für uns als Internationalist*innen? Heute, 19 Uhr, live auf: barrio-benario.de/online-barrio. Veranstalter: Barrio Olga Benario

