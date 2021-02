US-Waffenhersteller Colt wird tschechisch

Prag. Der legendäre US-Waffenhersteller Colt kommt in tschechische Hände. Man habe eine »endgültige Vereinbarung« über den Erwerb aller Aktien des US-Konkurrenten unterzeichnet, teilte der Waffenfabrikant Ceska Zbrojovka Group (CZG) am Freitag mit. Die tschechische CZ-Gruppe gehört zu den größten Herstellern von Handfeuerwaffen in Europa. Sie beschäftigt rund 1.650 Mitarbeiter in Tschechien, Deutschland und den USA. Die Produkte werden unter den Marken CZ, Dan Wesson, Brno Rifles und 4M Systems vertrieben. Die Firma entstand aus der Privatisierung eines ehemals staatlichen Rüstungsbetriebs. (dpa/jW)