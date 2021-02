Saudi-Arabien entlässt Frauenrechtlerin aus Haft

Riad. In Saudi-Arabien ist die Frauenrechtsaktivistin Ludschain Al-Hathlul nach fast drei Jahren aus der Haft entlassen worden. Al-Hathlul habe »1.001 Tag im Gefängnis« verbracht, schrieb ihre Schwester Lina auf Twitter und veröffentlichte ein Foto, das die 31jährige lächelnd zeigt. »Der Kampf ist nicht zu Ende«, hieß es weiter. Die Aktivistin steht nach wie vor unter Bewährung und darf Saudi-Arabien in den kommenden fünf Jahren nicht verlassen. Al-Hathlul war im Mai 2018 mit rund einem Dutzend anderer Frauenrechtsaktivistinnen festgenommen worden, an deren Seite sie seit langem gegen das Autofahrverbot für Frauen gekämpft hatte. Nur wenige Wochen später wurde das seit Jahrzehnten geltende Fahrverbot aufgehoben. (AFP/jW)