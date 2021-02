»Gelbwesten«: Gegen Polizei wird ermittelt

Paris. Der Verlust eines Auges, den der prominente Vertreter Jérôme Rodrigues der »Gelbwesten«-Bewegung in Frankreich erlitt, hat juristische Folgen für einen Polizisten. Die Justiz beschuldigt den Beamten der »vorsätzlichen Körperverletzung mit Folge der Verstümmelung«, wie es am Mittwoch abend von seiten der Ermittler hieß. Er soll vor zwei Jahren eine Granate geschleudert haben, von der ein Splitter Rodrigues so schwer am rechten Auge verletzte, dass er seine Sehkraft verlor. Ein zweiter Polizist wird von der Justiz beschuldigt, ein Gummigeschoss abgefeuert zu haben, das einen weiteren Demonstranten am Bein verletzte. (AFP/jW)