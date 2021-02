Irischer Premier ruft zu Kompromiss auf

Dublin. Vor einem Krisentreffen zur Lage in Nordirland hat der irische Premier Micheál Martin die EU und Großbritannien zu Kompromissbereitschaft aufgerufen. Beide Seiten müssten »ihre Rhetorik zurückfahren«, sagte der Regierungschef am Donnerstag dem irischen Sender RTE. EU- Kommissionsvize Maros Sefcovic und der britische Staatsminister Michael Gove hatten per Brief in scharfen Tönen ihre Argumente ausgetauscht, bevor sie am Donnerstag abend in London über Sonderregeln und Spannungen in Nordirland diskutieren wollten. (dpa/jW)