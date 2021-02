Mastercard will Zahlung mit Bitcoin ermöglichen

Frankfurt am Main. Die Kryptowährung Bitcoin hat am Donnerstag auf der Handelsplattform Bitstamp einen neuen Höchstkurs von 48.481 US-Dollar erreicht. Auslöser der Kursgewinne dürfte ein Internetbeitrag des Kreditkartenunternehmens Mastercard gewesen sein. In einem Blog äußerte Raj Dhamodharan, zuständig für digitale Vermögenswerte, dass das Unternehmen Transaktionen mit ausgesuchten Kryptowährungen erlauben wolle. Auch Tesla hatte in dieser Woche bekanntgegeben, einen Milliardenbetrag in Bitcoin angelegt zu haben und künftig seinen Kunden die Bezahlung in Bitcoin ermöglichen zu wollen. (dpa/jW)