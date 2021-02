Umfrage: Beschäftigte fürchten Coronainfektion

Düsseldorf. Die Sorge vor einer Coronainfektion bleibt bei Beschäftigten in Deutschland während des anhaltenden Shutdowns unverändert hoch: Im Januar fürchteten sich 35 Prozent von 11.000 Befragten vor einer Ansteckung auf dem Arbeitsweg oder am Arbeitsplatz, damit war der Anteil ebenso groß wie im Vormonat Dezember. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung hervor. (AFP/jW)