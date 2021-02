Proteste gegen Gewalt in Kolumbien

Buenaventura. Nach wochenlangen schweren Gewalttaten von Banden in der kolumbianischen Hafenstadt Buenaventura haben Tausende Bewohner mit einer mehr als 20 Kilometer langen Menschenkette demonstriert. Die meisten der Protestierenden trugen weiße T-Shirts und sendeten auf Plakaten mit der Aufschrift »SOS Buenaventura« einen Hilferuf. Zwei Lager des Verbrechersyndikats »La Local« kämpfen um die Vorherrschaft in der Stadt mit Kolumbiens wichtigstem Pazifikhafen, wie die Zeitung El Tiempo am Mittwoch abend berichtete. Die Bewohner Buenaventuras beklagen Schießereien, Vertreibungen, Morde. (dpa/jW)