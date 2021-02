Ifo-Institut erwartet Stagnation des BIP

München. Das Münchner Ifo-Institut erwartet wegen der andauernden Coronabeschränkungen einen neuerlichen Dämpfer für die Konjunktur, aber keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Statt dessen rechnen die Forscher zum Jahresbeginn mit einem stagnierenden Bruttoinlandsprodukt (BIP). »Die Wirtschaftsleistung dürfte nur in den konsumnahen Dienstleistungsbereichen ins Minus rutschen, in denen soziale Kontakte ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells sind«, sagte Timo Wollmershäuser, der Leiter der Konjunkturprognosen am Mittwoch. (dpa/jW)