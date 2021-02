»Harter Lockdown« für Großraum Athen

Athen. Der Großraum Athen wird von Donnerstag morgen sechs Uhr bis zum Monatsende in einen »harten Lockdown« gehen. »Ziel ist es, dem Virus immer einen Schritt voraus zu sein«, sagte der Chef des griechischen Zivilschutzes, Nikos Chardalias, am Mittwoch bei der Ankündigung der Maßnahmen im griechischen Fernsehen. Vor allem Geschäfte und Schulen sind betroffen. Sie hatten erst vor wenigen Wochen wieder öffnen dürfen und müssen nun erneut schließen. Zudem tritt für die Nächte ein Ausgangsverbot in Kraft. (dpa/jW)